Straubing (ots) - Auch im aktuellen GroKo-Vertrag sind Rentner neben Familien die größten Profiteure. Das erhöht den Druck auf die demografieanfällige Rentenversicherung und führt zu stärker steigenden Beiträgen. Den Preis haben also die Jungen zu zahlen. Auch durch niedrigere Renten und eine Lebensarbeitszeit, die sich tendenziell weiter verlängern wird. Umso wichtiger, Geld für später auf die hohe Kante zu legen. Auch wenn das in Nullzinszeiten wenig Freude macht. Doch viele Bürger sorgen einfach zu wenig vor. Manche haben auch einfach nicht die Möglichkeit. Altersarmut ist programmiert.



