Der Besuch des saudischen Kronprinzen in den USA bringt beide Staaten enger zusammen. Das ist bedenklich -für den Mittleren Osten, aber auch für Deutschland.

Es geht um Geld, um sehr viel Geld. 400 Milliarden Dollar wolle sein Land in den USA investieren, kündigte Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman Al Saud bei seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus am Dienstag an. Und Trump dankte dem royalen Besucher als "großen Käufer amerikanischer Waffen".

Die USA und "ihr ältester Verbündeter im Mittleren Osten", wie Mohammed bin Salman sein Land nannte, rücken wieder eng zusammen - nachdem das mächtigste Land der Welt und der bedeutendste globale Petro-Staat unter Trumps Vorgänger Barack Obama sich ziemlich entfremdet hatten. Doch diese Annäherung ist brandgefährlich für die gesamte Region.

Denn dass Trump seine Politik nicht entlang rationaler Erkenntnisse ausrichtet, ist hinlänglich bekannt. Doch dass auch der in Riad nur MbS genannte Kronprinz jetzt erklärte, er sei "kein (Mahtma) Gandhi und kein (Nelon) Mandela" bezog sich zwar nur darauf, dass "ich reich und nicht arm bin" - aber eben auch auf seinen Politikstil.

MbS ist zwar ein großer Reformer, der mit seiner "Vision 2030" sein Land weg vom Öl und hin in die Moderne führen will, Frauenrechte und moderaten Islam inklusive. Doch er hat auch mehrfach deutlich gemacht, dass er außenpolitisch wie Trump tickt: immer voll drauf auf die Gegner.

Und so haben beide einen gemeinsamen Feind: Iran. Der spielt zwar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...