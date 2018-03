Programme für die zustandsbezogene Überwachung (Condition Based Monitoring, CBM) und Instandhaltung umfassen in der Regel zahlreiche zusammenhängende Technologien. CBM bietet eine Bewertung des Anlagenzustands basierend auf der Erfassung und Auswertung von Daten, um die Wartung zu einem optimalen Zeitpunkt durchzuführen. So können Unternehmen kosteneffiziente und logische Wartungsentscheidungen treffen, die geplante Kosten reduzieren und die Kosten für die Fehlerbehebung während des Betriebs senken helfen, indem ein Betrieb bis zum Ausfall ("Run-to-Failure") und die damit verbundenen Folgen ungeplanter Ausfallzeiten vermieden werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180320006526/de/

Tan Delta: Not All Condition Based Monitoring is the Same. (Photo: Business Wire)