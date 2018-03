Low Earth Orbit Business Backbone im Weltraum bietet neue Möglichkeiten für Netzwerkanbieter

LeoSat Enterprises lanciert eine Konstellation mit bis zu 108 Kommunikationssatelliten im Bereich der niedrigen Erdumlaufbahn (Low Earth Orbit, LEO). Dazu hat das Unternehmen einen Vertrag mit Signalhorn, einem führenden Anbieter von Hybridnetzwerklösungen für Unternehmens- und Behördenkunden weltweit, abgeschlossen.

Angesichts des stetig wachsenden Nachfrage nach der Verwaltung von Big Data und Cybersicherheit benötigen globale Unternehmen und Behörden dringender denn je eine Infrastruktur, die sofort von jeden Ort aus verfügbar, schnell, sicher und zuverlässig ist. Das System der Kommunikationssatelliten von LeoSat für den Bereich der niedrigen Erdumlaufbahn bietet geringere Latenz und höhere, durchgängige Sicherheit als die traditionellen Satelliten und terrestrischen Lösungen von heute. Erreicht wird dies durch eine höchst moderne und einzigartige Systemarchitektur mit optischen Laserverbindungen zwischen den Satelliten. Auf diese Weise entsteht eine glasfaserähnliche Symmetrie mit Gigabit-Geschwindigkeiten und höchster Sicherheit, da die Daten durchgängig im gesamten Netzwerk verschlüsselt und geschützt werden. Auf terrestrische Kontaktpunkte wird vollständig verzichtet.

Für Unternehmens- und Behördenkunden ist das LeoSat-System dank seiner Hauptattribute ideal für zahlreichen Anwendungen: So erhalten beispielsweise Banken sichere Netzwerkverbindungen zu ihren ausländischen Niederlassungen, während schon heute deutlich mehr Bandbreiten für die Öl- und Gasförderung verfügbar sind. Weitere Vorteile sind die nahtlose Konnektivität für das Schiffs- und Flottenmanagement sowie primäre 4G- und 5G-Satelliten-Backhaul-Verbindungen für Mobilfunkbetreiber. LeoSat bietet außerdem einen erheblichen Wettbewerbsvorteil in bestehenden Märkten für Netzdienste: Es erschließt neue Geschäftsmöglichkeiten mit bidirektionaler Leistung im Multi-Gigabitbereich, kombiniert mit einer weltweiten Reichweite.

Ronald van der Breggen, Chief Commercial Officer von LeoSat, erklärte: "Wir werden oft gefragt, ob LeoSat ein Satelliten- oder ein Netzwerkunternehmen ist. Eigentlich sind wir beides, und mit unserer über Laser verbundene Satellitenkonstellation haben wir tatsächlich ein Netzwerk aus 78 "MPLS-Routern" im Weltraum aufgebaut, das die gesamte Erde abdeckt. Durch die Kombination von Satelliten- und Netzwerktechnologie haben wir eine Lösung geschaffen, die die Synergien und Vorteile beider Welten bietet. Signalhorn hat eine Kapazität von 2 Gbps gebucht. Für uns ist dies eine klare Bestätigung unserer Fähigkeit, neue Möglichkeiten für Netzwerk-Konnektivität zu schaffen."

Michael Biederer, VP Operations Customer Care von Signalhorn, ergänzte: "Wir bei Signalhorn setzen all unsere Kräfte dafür ein, unseren Kunden stets die optimalen Netzwerklösungen zu bieten. Dieses Streben nach Spitzenleistungen bestimmt die Auswahl unserer Produkte. Daher sind wir höchst erfreut, unser Portfolio der innovativen Kommunikationslösungen mit der Architektur der nächsten Generation von LeoSat zu erweitern. Durch die Kombination der besten Satelliten mit den Attributen terrestrischer Netzwerke schaffen wir ein breites Spektrum an neuen Möglichkeiten für unsere Kunden."

In Zusammenarbeit mit Thales Alena Space, einem Unternehmen mit unübertroffenem Know-how im Design in der Herstellung von LEO-Satelliten, arbeitet LeoSat zurzeit an der Finalisierung des Produktionsplans, um den Weg für die Herstellung und Bereitstellung der gesamten Konstellation zu ebnen. ENDE

Über LeoSat Enterprises

LeoSat Enterprises wurde gegründet, um die modernsten Entwicklungen im Bereich der Satellitenkommunikationstechnologien zu fördern, um eine neue Anordnung mit Satelliten auf einer niedrigen Umlaufbahn zu entwickeln und zu lancieren, die den weltweit ersten verfügbaren, extrem schnellen und sicheren Geschäftsdatendienst bereitstellen wird.

Mit bis zu 108 Kommunikationssatelliten auf einer niedrigen Umlaufbahn in der Anordnung ist LeoSat das erste Unternehmen, das alle Hochdurchsatz-Satelliten (HTS) in der Anordnung durch Laserstrahlen miteinander verbindet, wodurch ein optisches Rückgrat im Raum geschaffen wird, das ca. 1,5 Mal schneller als Glasfaser ist und wobei keine Erdberührungspunkte notwendig sind. Diese Reihe einzigartiger Merkmale ermöglicht LeoSat, eine sofortige Infrastruktur überall auf der Welt bereitzustellen, die schnell, sicher und zuverlässig ist.

LeoSat, dessen Firmensitz in Washington DC ist, LeoSat arbeitet derzeit mit Thales Alenia Space an einer Konstellation von Ka-Band-Kommunikationssatelliten in einer niedrigen Erdumlaufbahn. Sobald diese Konstellation betriebsbereit ist, wird sie hochsichere Hochgeschwindigkeitskommunikation mit niedriger Latenz sowie Bandbreite für Geschäftsabläufe in den Märkten Telekom-Backhaul, Energie, Schifffahrtsbranche, staatliche und Auslandsgeschäfte liefern. Der Start der Konstellation ist für das Jahr 2019 geplant. www.leosat.com

Über Signalhorn

Signalhorn ist ein weltweiter Anbieter für Netzwerkdienste und Kommunikationslösungen per Satellit sowie terrestrischer und Wireless-Übertragung. Das Unternehmen hat mehr als 40 Jahre Erfahrung mit dem Betrieb großer, komplexer Kommunikationsnetze. Zu den Diensten und Lösungen von Signalhorn zählen durchgängiges Netzwerkdesign und -management sowie Hosting und Housing. Im Hinblick auf ihre geschäftskritischen Betriebsprozesse verlassen sich Unternehmen, Öl- und Gas-Konzerne, staatliche und nicht-staatliche Organisationen sowie die maritime Wirtschaft auf die rund um die Uhr verfügbaren, responsiven Dienste und zuverlässigen Lösungen von Signalhorn. Die Kunden profitieren dabei von sicheren und kostengünstigen Verbindungen über Dutzende von Satelliten und mehreren Hundert Stationen weltweit, die Signalhorn über eigene Technikzentren in der Schweiz und in Deutschland betreibt.

www.signalhorn.com

