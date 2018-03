Midea Group, der weltweit führende Hersteller von Haushaltsgeräten, meldete am 14.März, dass seine Splitanlage für den Einsatz in Wohnungen All Easy Series R-290 vor kurzem das erste Gerät seiner Art wurde, das wegen seines äußerst geringen Beitrags zur Erderwärmung (Global Warming Potential oder GWP), der hohen Energieeffizienz, des geringen Lärms und der strikten Materialsicherheitskontrolle, die insgesamt eine effiziente und zuverlässige Lösung für die Massenproduktion in Bezug auf dier Kigali-Ergänzung des Montreal-Protokolls ergeben, mit dem Blauen Umweltengel zertifiziert wurde. Die Zertifizierung mit dem Blauen Engel ist Eigentum des deutschen Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit und stellt den höchsten Standard hinsichtlich Energieeffizienz, Gesundheits- und Umweltfreundlichkeit für Haushaltsgeräte dar.

Luftverschmutzende und zur Klimaerwärmung führende Gase stellen eine Bedrohung für die Erde dar. Daher wird die Klimageräteindustrie mit strikteren Anforderungen konfrontiert. Dies gilt besonders nach der Ratifizierung der Kigali-Ergänzung des Montreal-Protokolls. Die Entwicklung von Klimaprodukten, die mit der Ergänzung konform sind, wurde dadurch zum Hauptziel aller Unternehmen, die Klimaprodukte herstellen.

Das Midea-Team arbeitete neun Jahre an der Lösung aller technischen Probleme und Entwicklung der Kernkomponenten, darunter der R-290 Kompressor, der Wärmetauscher und das elektronische Expansionsventil sowie die Schaffung der einzigartigen Strömungsrouten, der Stromregelung mit variabler Frequenz sowie der Gesundheitsschutz- und Sicherheitsfunktionen. Mit mehreren bahnbrechenden Entwicklungen hinsichtlich Energieeffizienz, Sicherheit, Lärmreduzierung und Materialkontrolle wurden für das Midea R-290 Produkt mehr als 200 inländische und internationale Patente angemeldet, bevor das Gerät schließlich mit dem Blauen Engel gekennzeichnet wurde. Mit seinem viel niedrigeren GWP ist das System auch ein wichtiger Durchbruch hinsichtlich der F-Gas-Verordnung.

Dieses Jahr feiert Midea das 50jährige Bestehen. Aus diesem Anlass wurden die Kerntechnologie des R-290 sowie andere Midea-Produkte auf der Mostra Convegno Expocomfort (MCE) 2018, einer führenden internationalen Messe, die sich danz der Wohn- und Komforttechnik verschrieben hat und vom 13.bis 16.März in Mailand stattfand, vorgestellt. Die Nachricht wurde auch auf dem Times Square in New York verbreitet.

