Chargebee, eine SaaS-Lösung für Abonnementverwaltung und wiederkehrende Abrechnungen, hat 18 Millionen US-Dollar Wachstumskapital erhalten, angeführt von Insight Venture Partners mit Sitz in New York. An der Investition der Serie C beteiligten sich auch die früheren Investoren, Accel Partners und Tiger Global Management. Einschließlich dieser Finanzierungsrunde beläuft sich die Gesamtinvestition auf 24,7 Millionen US-Dollar. Dieses Kapital wird für erhöhte Investitionen in F&E, Vertrieb, Marketing und Wachstum eingesetzt, um offensiv in neuere Märkte und Segmente vorzudringen.

Chargebee bietet eine Zahlungs-Gateway-unabhängige Abonnementsabrechnungslösung, die Gateways wie Stripe, Braintree, PayPal, Adyen und viele andere ergänzt. Chargebee stützt die Engines für wiederkehrende Umsätze von B2B- und B2C-Diensten in mehreren Branchen wie SaaS, Digital Media, eCommerce und IoT. Chargebee wurde 2011 gegründet und hat inzwischen mehr als 7.000 Kunden in 53 Ländern.

Harley Miller, Vice President bei Insight Venture Partners, wird dem Vorstand beitreten. Harley kommentierte: "Chargebee bietet eine breitere und tiefere Verwaltungslösung zur Abonnementsabrechnung, die sowohl für nicht-technische Geschäftsanwender als auch Entwickler konzipiert wurde. Als Unternehmen setzen wir auf Geschäftsmodelle mit wiederkehrenden Umsätzen. Chargebee wird von diesem Trend profitieren, da seine Lösung sowohl für KMU als auch Unternehmenskunden leistungsstark und benutzerfreundlich ist. Wir freuen uns sehr, mit einem so talentierten und ehrgeizigen Team zusammenzuarbeiten.

"Weltweit sehen wir einen starken Trend zu Abonnement-Geschäftsmodellen mit innovativer Preisgestaltung und Produktbündelung. Es ist schwierig, ein nachhaltiges Geschäftsmodell mit wiederkehrenden Umsätzen aufzubauen. Die Händler müssen Produktwert und Kundenservice konstant liefern. Das macht die Fakturierung zu einem entscheidenden System, das die nötige Flexibilität bietet, um ein skalierbares Geschäftsmodell aufzubauen, das einerseits ein nahtloses Kundenerlebnis ermöglicht und andererseits Compliance in einer zunehmend regulierten globalen Wirtschaft gewährleistet. Mit der Unterstützung von Insight werden die neuen Investitionen von Chargebee verwendet, um für unser Ziel der Demokratisierung der Fakturierung und des Abonnementmanagements zu arbeiten und die Teams in die Lage zu versetzen, Kunden-zentrische Abonnementerfahrungen zu schaffen, ohne die Abhängigkeit von Entwicklern, die heute in den meisten Systemen besteht", sagte Krish Subramanian, Mitgründer und CEO von Chargebee.

"Wir helfen unseren Kunden, ihr Unternehmen aufzubauen und in neue Länder auszuweiten, ohne sich um Compliance, Steuervorschriften, Sprache, Währung und sogar neue Umsatzmodelle kümmern zu müssen. Wir sind stolz darauf, im Hintergrund zu bleiben und gleichzeitig die Unternehmen unserer Kunden zu stützen. Wir wollen die AWS der Abonnementabrechnung sein", merkte Krish an.

Diese Investition ist ein wichtiger Meilenstein in der Wachstumsgeschichte von Chargebee. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, die Fähigkeiten seiner Abrechnungs- und Abonnement-Engine zu erweitern und ein starkes Netzwerk von Integrationen vom Lead bis zum Ledger aufzubauen, um die Debitorenbuchhaltung weiter zu automatisieren.

Über Chargebee:Chargebee ist ein Unternehmen für die Verwaltung von Abonnements und wiederkehrenden Rechnungen, das Unternehmen bei der effizienten Verwaltung ihrer Fakturierung, Zahlungen, Abonnements, Sicherheit, Compliance und Rechnungsstellung unterstützt. Chargebee wurde 2011 gegründet und bietet eine SaaS-Lösung, die die Fakturierung für Abonnement-Geschäftsmodelle vereinfacht und gleichzeitig ein einheitliches Erlebnis über alle Kundenkontaktpunkte hinweg bietet. Chargebee wird von Insight Venture Partners, Accel Partners und Tiger Global Management unterstützt. Für weitere Informationen über Chargebee, besuchen Sie www.chargebee.com oder folgen Sie uns auf Twitter @chargebee.

Über Insight Venture Partners: Insight Venture Partners ist ein führendes globales Wagniskapital- und Private-Equity-Unternehmen, das in wachstumsstarke Technologie- und Softwareunternehmen investiert, die in ihren Branchen Veränderungen vorantreiben. Das 1995 gegründete Unternehmen Insight hat mehr als 18 Milliarden US-Dollar an Kapital beschafft und weltweit in über 300 Unternehmen investiert. Unsere Mission besteht darin, visionäre Führungskräfte zu finden, sie zu finanzieren und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Dabei stellen wir ihnen praktisches Wachstums-Know-how zur Verfügung, um so langfristigen Erfolg zu begründen. Bei unseren Mitarbeitern und unserem Portfolio fördern wir eine Kultur, die auf dem Kerngedanken beruht: Wachstum bedeutet Chancen. Weitere Informationen zu Insight und allen seinen Investitionen finden Sie unter www.insightpartners.com, oder folgen Sie uns auf Twitter @insightpartners.

