FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) gab heute die Markteinführung der FLIR ThermiCam V2X, eines thermischen Verkehrssensors für den aufstrebenden Markt der Fahrzeug-zu-alles-Technologie (V2X) bekannt. Dank des V2X-fähigen Verkehrssensors von FLIR für den Stadtverkehr können Fahrzeuge und Verkehrsinfrastrukturen in einem System kommunizieren und Daten austauschen, das die Sicherheit und Effizienz von Autofahrern, Fußgängern und Radfahrern verbessern soll.

Die V2X-Technologie ist ein neuartiges Unfallvermeidungssystem, das den Fahrer auf Grundlage des Austauschs von Informationen zwischen in der Nähe befindlichen Fahrzeugen und der Verkehrsinfrastruktur vor potenziell gefährlichen Situationen warnt. In einem V2X-System sind sowohl die Fahrzeuge als auch die Infrastruktur mit Kommunikationseinheiten zur Informationsübertragung ausgestattet. Die FLIR ThermiCam V2X wird an vorhandenen Ampeln montiert und erkennt Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer an Kreuzungen anhand von Wärmebilddaten. Mithilfe der DSRC-Technologie (Dedicated Short Range Communication) übertragen Fahrzeuge Geschwindigkeits- und Richtungsdaten in Echtzeit, während die ThermiCam V2X die Anwesenheit von Fußgängern und Radfahrern sowie Daten von anderen Fahrzeugen übermittelt.

Die ThermiCam V2X kann die Verkehrssignalisierung an stark befahrenen Kreuzungen und Hauptverkehrsstraßen für Rettungsfahrzeuge und öffentliche Verkehrsmittel priorisieren und somit den Verkehrsfluss und die Sicherheit für alle Fahrer verbessern. Durch die Anbindung der ThermiCam an bestehende Stadtverkehrssysteme können Stadtverkehrsplaner zudem eine zukunftssichere Verkehrsinfrastruktur aufbauen und größere Investitionen in eine Nachrüstung der Technik vermeiden.

"Während die Automobilhersteller die V2X-Technologie für zukünftige Fahrzeuge entwickeln, wird die Technologie von FLIR bereits heute eingesetzt, um sicherzustellen, dass die Städte bereit für ihre Einführung sind", sagte James Cannon, President und CEO von FLIR. "Da die FLIR ThermiCam V2X Fußgänger, Fahrräder und Fahrzeuge in Echtzeit erkennt und gleichzeitig die Kommunikation zwischen den Fahrzeugen und der Verkehrsinfrastruktur ermöglicht, wird sie eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung des Straßenverkehrs und der Sicherheit auf den Straßen weltweit spielen."

FLIR wird den ThermiCam V2X Sensor vom 20. bis 23. März 2018 auf der Intertraffic 2018 in Amsterdam an Stand #10.403 ausstellen. Das Produkt steht ab heute für Tests zur Verfügung, ab der zweiten Jahreshälfte 2018 wird es allgemein verfügbar sein.

