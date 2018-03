Das deutsche Start-up expandiert in den USA und kauft dort den Rivalen Green Chef. Der Bio-Kochbox-Versender soll Hello Freshs Umsatz pushen.

Der Kochbox-Versender Hello Fresh will seine Präsenz in den USA mit der Übernahme des kleineren Rivalen Green Chef stärken. Es werde damit gerechnet, dass der Kauf bald über die Bühne gehe, teilte das Berliner Start-up am Dienstagabend mit.

Angaben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...