Stuttgart (ots) - Die völkerrechtswidrige Offensive "Olivenzweig", zu der der türkische Staatspräsident Recep Tayyib Erdogan vor zwei Monaten geblasen hat, ist ein Schlag ins Gesicht all derer, die so gerne von der Nato als "Wertegemeinschaft" schwafeln. Die Anführer der westlichen Allianz haben weder den Einmarsch eines Nato-Partners in ein anderes Land verurteilt noch auch nur darüber nachgedacht, ihren Waffenbruder wegen seines Einmarsches in Syrien mit Sanktionen zu belegen. Dabei sollte es laut im Bündnis werden. Diskutiert werden sollte, ob es Erdogan und seine 600.000 Soldaten rauswirft. Zumal die nur noch ihrem "Reis", ihrem Führer, verpflichtet sind. Ein Nato-Türkxit - das ist die Sprache, die Erdogan versteht.



