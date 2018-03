Deutschland will den Handelskrieg mit den USA offenbar durch ein Entgegenkommen bei Rüstung und Energie abwenden.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier kommt mit einer differenzierten Botschaft zu seinen Gesprächen in Washington. Um einen Handelskrieg mit den USA abzuwenden und Strafzölle zu verhindern, könnte Altmaier den Amerikanern Entgegenkommen in zwei anderen Bereichen bieten: So bekennt sich die Bundesregierung ausdrücklich zu der von US-Präsident Donald Trump geforderten Erhöhung der Militär-Ausgaben und will sich dem von den USA geforderten Zwei Prozent-Ziel zügig annähern. Im Energiebereich will die Bundesregierung ihr Interesse an Flüssiggas (LNG) ausdrücken. Über Flüssiggas möchten die Amerikaner den Russen Marktanteile im europäischen Energiemarkt abjagen. Der aktuelle Konflikt zwischen Großbritannien und Russland ist in diesem Zusammenhang zu sehen und zeigt, dass teilweise mit harten Bandagen ...

