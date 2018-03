Autohersteller testen Monats-Abonnements, mit denen Kunden Autos aus Zeit testen können.

Der klassische Autoverkauf gerät durch Car Sharing wie Car2go und DriveNow oder Fahrservices wie Uber zunehmend unter Druck. Um individuell mobil zu sein, brauchen viele Menschen in Städten kein Auto mehr, sie nutzen Autos vielmehr dann, wenn sie sie benötigen. Porsche, Cadillac und Volvo wollen diese Entwicklung nun für sich nutzen. Mit Monats-Abos können Kunden zwischen verschiedenen Modellen wählen und haben jederzeit Zugriff auf ein eigenes Fahrzeug. So können sie in unterschiedlichen Nutzungssituationen das jeweils passende Fahrzeug wählen. Beispielsweise kann ein größeres Auto für den Wochenendausflug gewählt werden, während im Stadtverkehr unter der Woche ein kleines Auto reicht. Die Idee hinter dem Abo-Service ist einfach: Kunden können gegen eine monatliche Gebühr, verschiedene Autos abrufen und zeitlich unbegrenzt nutzen. Das Abo beinhaltet Versicherung, Reparatur und Wartung - nicht aber Benzin. Einige Anbieter begrenzen auch die Kilometerzahl. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...