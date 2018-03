In der Datenaffäre prasseln die Fragen auf Facebook ein. Konzernchef Zuckerberg jedoch schweigt. Unklar ist, wie lange er das noch durchhält.

Gemeinhin erfährt die Welt sehr viel aus dem Leben von Mark Zuckerberg. Manchmal teilt sich der Facebook-Chef im Wochentakt in Schrift und Bild über sein Profil auf der Plattform mit.

Der 33-Jährige postet Fotos beim Plätzchenbacken mit Ehefrau Priscilla Chan, wünscht der Facebook-Gemeinschaft ein frohes Chinesisches Neujahrsfest, den knallbunt bekleideten Nachwuchs auf dem Schoß. Dann wieder wirbt er für das Führungskräfte-Programm der Facebook-Community oder die Chan Zuckerberg Initiative. Sheryl Sandberg, die Facebooks operatives Geschäft leitet, zeigt sich ebenso offenherzig.

Nur in der größten Krise, die das soziale Netzwerk je erfasst hat, schweigt sich der innerste Führungszirkel des blauen Imperiums aus. Seit am Wochenende bekannt wurde, dass sich die britische Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica Zugriff auf Informationen von bis zu 50 Millionen Facebook-Nutzern verschafft hat, ohne diese darüber in Kenntnis zu setzen, gerät das Netzwerk immer stärker unter Druck.

Facebooks Aktienkurs rutschte bis zu sieben Prozent ab. Die US-Wettbewerbsbehörde prüft, ob sie Ermittlungen wegen Datenschutzverstößen aufnimmt.

Doch ...

