Um die Nachfrage nach Bio in Deutschland bedienen zu können, werden neben der inländischen Erzeugung Importe benötigt, auch bei Produkten, die in Deutschland produziert werden können, so die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI). Bildquelle: Shutterstock.com Zum Shop: AMI-Markt Chart Quelle und Copyright: AMI-informiert.de (AMI, 19.03.2018)

Den vollständigen Artikel lesen ...