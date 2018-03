Die Anteilseigner von Zespri haben dafür gestimmt, das Erzeugereigentum und die Kontrolle von Zespri zu stärken. Die Veränderungen in Zespris Verfassung wurden von mehr als 75% der Teilhaber auf einem Sondertreffen, das am Mittwoch, in Mount Maunganui stattfand, befürwortet, wobei die endgültigen Ergebnisse nun bestätigt sind. Die Beschlüsse setzen eine Reihe...

