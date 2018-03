Der größte Wert in einer Werbe- und Marketingkampagne ist das Produkt selbst. Das, was am meisten vermittelt, ist, ein gutes Produkt zu haben, angepasst an die Bedürfnisse und Geschmäcker der Kunden. Das brachte der Präsident von AGR Food Marketing, Mateo Blay, auf der Versammlung von FEPEX zum Ausdruck, die letzten Freitag, in Villanueva de la Serena, Badajoz...

Den vollständigen Artikel lesen ...