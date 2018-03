Die jüngste Datenaffäre bei Facebook zieht weitere Kreise. Immer lauter wird der Ruf nach einer schärferen Regulierung sozialer Netzwerke.

Angesichts des Skandals um millionenfach angezapfte Nutzerprofile von Facebook fordern Politiker und Datenschützer harte Konsequenzen. "Es wird sich auch in den Vereinigten Staaten zunehmend die Frage stellen, ob angesichts der Bedeutung von Daten und den Möglichkeiten des Missbrauchs nicht auch dort eine stärkere Regulierung der Internetgiganten angezeigt ist", sagte der digitalpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Jens Zimmermann, dem Handelsblatt.

"Unabhängig von den rechtlichen Fragen muss Facebook angesichts seiner Relevanz für die individuelle und gesellschaftliche Kommunikation endlich seiner Verantwortung für den sorgsamen Umgang mit Daten gerecht werden."

SPD und Union wollen für Freitag eine Sondersitzung des Ausschusses für Digitale Agenda beantragen. "Wir wollen Facebook befragen, ob auch deutsche Nutzer betroffen sind und ob vergleichbare Mechanismen auch für deutsche Nutzer eine Gefahr ihrer Daten bedeuten", sagte der IT-Experte der Unions-Bundestagsfraktion, Thomas Jarzombek.

In den USA und in Großbritannien, aber auch auf EU-Ebene laufen inzwischen Untersuchungen des Sachverhaltes. So wollen das britische und das europäische Parlament Facebook-Chef Mark Zuckerberg befragen.

Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) forderte von dem US-Konzern eine Erklärung, wie er die Privatsphäre seiner Nutzer künftig besser schützen wolle. "Wenn Nutzerinnen und Nutzer so gezielt mit Trump-Werbung oder Hassbotschaften gegen Hillary Clinton bombardiert wurden, ist das nicht nur ein weiterer Tiefpunkt der politischen Debatte in den USA", sagte die Ministerin der "Passauer Neuen Presse".

"Solche Wahlkampfmethoden können die Meinungsbildung verzerren und eine Gefahr für die Demokratie werden, wenn keine klaren Regeln gelten", erklärte Barley. Nur wer wisse, was mit seinen persönlichen Daten geschehe, könne über ihre Verarbeitung souverän entscheiden. "Facebook muss sich an dieses Recht halten. Es wird Zeit für das Unternehmen, klar Verantwortung zu übernehmen", erklärte die Ministerin.

Am Wochenende war bekannt geworden, dass die Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica sich unerlaubt Zugang zu Daten von mehr als 50 Millionen Facebook-Nutzern verschaffen konnte. Die Firma soll im US-Wahlkampf entscheidend dabei geholfen haben, mit als Werbung geschalteten gezielten Botschaften bei Facebook Anhänger des heutigen ...

