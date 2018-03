Die "Süddeutsche Zeitung" zur Affäre um den Datendiebstahl bei Facebook:

Facebook musste vor wenigen Tagen eingestehen, dass Millionen Nutzerdaten unerlaubt an eine Privatfirma weitergereicht worden waren, welche die Daten für Donald Trumps Wahlkampf genutzt haben will. Hunderttausende Facebook-Nutzer hatten zuvor einer externen Anwendung auf Facebook erlaubt, auf ihre persönlichen Daten zuzugreifen. Der Spuk ging noch weiter: Die Anwendung konnte auch Informationen über die womöglich unwissenden Freunde dieser Nutzer erlangen. Fünf Millionen Nutzerdaten sollen so 2014 abgeflossen sein. Facebook hat die Betroffenen nicht darüber informiert. Das passt in das Bild. Private Daten sind bei Internetkonzernen nicht wirklich sicher. Die großen Digitalfirmen versagen täglich darin, Kunden ernsthaft darüber aufzuklären, was mit ihren Daten passiert./ra/DP/fba

