"Saarbrücker Zeitung" zur aktuellen Debatte um Hartz IV:

"Fordern und Fördern müssen endlich ins Gleichgewicht kommen. Dazu gehört zum Beispiel auch, die Zuverdienstregeln für Hartz-IV-Empfänger vom Kopf auf die Füße zu stellen. (... ) Über solche Probleme lohnt eine Debatte allemal. Wer dagegen das ganze Hartz-IV-System abschaffen will, der träumt letztlich von der "guten alten Zeit" einer Dauer-Alimentation von Arbeitslosigkeit. Ja, es stimmt, mit Hartz IV lebt es sich mies. Gerade deshalb muss es für jeden arbeitsfähigen Betroffenen darum gehen, das System so schnell wie möglich wieder zu verlassen. Dafür müssen beide Seiten alles tun, die Arbeitslosen wie der Staat. So wie es durch die Regierung Schröder auch mal politisch beabsichtigt war."/ra/DP/he

AXC0008 2018-03-21/05:35