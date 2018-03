Chinas Präsident Xi Jinping ist stärker denn je. Doch er muss aufpassen, dass das Land nicht der nächste Lehmann-Fall wird.

Xi Jinping, der starke Mann Chinas, ist jetzt noch mächtiger. Einstimmig wurde er vor wenigen Tagen von der chinesischen Volksversammlung für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt. Die Beschränkung für Präsidenten auf zwei Legislaturperioden hatten die Abgeordneten zuvor aufgehoben. Xi steht aber vor einer extrem schweren Amtszeit. Er muss aufpassen, dass China nicht der nächste Lehmann-Fall wird.

Ein Beispiel für die aktuell schwierige Lage Chinas ist die Folgen der Ein-Kind-Politik, die immer dramatischer wird. Das Land droht zu vergreisen. Einem Bericht der in Peking ansässigen China Renmin University zufolge ist die chinesische Erwerbsbevölkerung im Alter von 15 bis 59 Jahren innerhalb der letzten fünf Jahre um 20 Millionen Menschen zurückgegangen. Die Forscher erwarten, dass die erwerbstätige Bevölkerung vom einstigen Höchststand von 925 Millionen im Jahr 2011 bis 2050 auf 700 Millionen Menschen schrumpfen wird.

China ist bemüht, sich wirtschaftlich weiterzuentwickeln. Das Land will immer stärker von einem Produktions- zu einem Innovationsstandort werden. Damit einhergehend wird sich die Wachstumsdynamik verlangsamen. Doch insgesamt wird nur ein kleinerer Teil der Bevölkerung positiv von dieser Veränderung profitieren.

Das könnte kritisch werden, denn die hohe Beliebtheit der Partei und der Regierung in China fußt auf dem wachsenden Wohlstand großer Teile der Bevölkerung. Entsprechend bereitet sich die China auch auf die Änderung des Wachstumsmodells vor. So soll die digitale Kontrolle ausgeweitet werden, bis hin zu einer Art der digitalen Diktatur. Gleichzeitig werden die Befugnisse der parteiinternen Einheit zur Korruptionsbekämpfung massiv ausgeweitet. So kann aufkommende Kritik oder Widerstand frühzeitig erkannt, unterdrückt oder gar verhindert werden.

Die chinesische Volkspartei hat ihre Macht nachhaltig ...

