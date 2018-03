Zürich - Die massive globale Waldzerstörung ist eine grosse Bedrohung für die Artenvielfalt, den Klimaschutz und die Menschheit. Darauf macht der WWF in seinem aktuellen Waldbericht "Die schwindenden Wälder der Welt" aufmerksam. Laut dem Report ist seit 1990 58 Mal die Fläche der Schweiz an Naturwald verloren gegangen.

"Die Hotspots der Waldzerstörung liegen in den tropischen Wäldern von Südamerika, Afrika und Südostasien. Das ist besonders dramatisch, denn sie sind Heimat für die Hälfte aller Tier- und Pflanzenarten der Welt und speichern gleichzeitig besonders viele Treibhausgase", sagt Simone Stammbach, Verantwortliche Wald beim WWF Schweiz. In Afrika, das seit 1990 12 % Waldfläche verloren hat, ist Nigeria der traurige Spitzenreiter, 60 % des Waldes wurden hier zerstört. In absoluten Zahlen wiederum stellt der Amazonas den wichtigsten Schauplatz der weltweiten Waldzerstörung dar: Der grösste Regenwald der Erde hat seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...