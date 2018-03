Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EIB - Die Europäische Investitionsbank (EIB) will die Brexit-Lücke im EU- Haushalt spürbar ausgleichen. "Wir werden dabei helfen, den Schmerz des Brexit zu lindern", sagte der Vizepräsident der Bank, Alexander Stubb, der SZ. Er sei bereit, den EIB-Anteil beim nächsten mehrjährigen Finanzrahmen von derzeit 3 auf 5 Prozent zu vergrößern. Dies entspräche einer Steigerung um 3 Milliarden Euro pro Jahr. Je nach Einsatzbereich könnte sich die Wirkung der Fördermittel vervielfachen und zusätzliche Investitionen in Höhe von bis zu 45 Milliarden Euro im Jahr anschieben. (SZ S. 15)

MUSTERFESTSTELLUNGSKLAGE - Nach nur wenigen Tagen im Amt spürt die neue Justizministerin Katarina Barley (SPD) den ersten Gegenwind aus der Wirtschaft. Grund ist die Musterfeststellungsklage für Verbraucher - eines der ersten großen Projekte der Bundesregierung. "Die Koalition muss sich fragen, ob sie Verbrauchern helfen oder die Geschäftsmodelle von Anwälten unterstützen will", sagte der Chefjustiziar des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Stephan Wernicke, dem Handelsblatt. "Denn die Öffnung der Klageberechtigung für Private eröffnet viele Missbrauchsrisiken, gegen die sich Unternehmen zu Recht zur Wehr setzen." Bislang verzichten die meisten Verbraucher wegen Prozesskosten und Aufwand darauf, ihre Ansprüche vor Gericht durchzusetzen. Das soll mit dem neuen Klageinstrument anders werden. Kommt es rechtzeitig, dann könnten Geschädigte, wie etwa im Dieselskandal um Volkswagen, drohende Verjährungen zum Jahresende abwenden und ihre Ansprüche einklagen. (Handelsblatt S. 10)

AUTONOMES FAHREN - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hält trotz des tödlichen Unfalls mit einem selbstfahrenden Auto in den USA an Tests für autonomes Fahren in Deutschland fest. Das Unglück sei tragisch, "dennoch müssen wir in Deutschland die großen Chancen von digitalen Innovationen für die Mobilität nutzen", sagte Scheuer der Augsburger Allgemeinen. "Unser Ziel ist es, die Systeme ausführlich, präzise und alltagstauglich weiterzuentwickeln." Das gelte für die Autobahn wie für Innenstädte. Der weltweit erste Todesfall bei einem Unfall mit einem selbstfahrenden Auto hatte zuvor die Debatte über die Sicherheit des autonomen Fahrens angefacht. (Augsburger Allgemeine)

WARNSTREIKS - Die kommunalen Arbeitgeber haben massive Kritik an der Warnstreikwelle der Beschäftigten von Bund und Kommunen in mehreren Bundesländern geübt. Der Präsident der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), Thomas Böhle, sagte der Rheinischen Post: "Warnstreiks sind ein Ärgernis und völlig unverhältnismäßig." Denn sie belasteten vor allem die unbeteiligte Bevölkerung. "Diese scheinbar unvermeidlichen Rituale der Gewerkschaften sind darüber hinaus nicht zielführend, da sie die Verhandlungen weder beschleunigen noch in irgendeine Richtung steuern", so der VKA-Chef. Für die Tarifrunde seien mehrere Gesprächstermine vorgesehen - aus dem einfachen Grund, dass divergierende Positionen ausgetauscht, bewertet und durchdacht werden müssten. Ein solches Verfahren koste Zeit, sagte Böhle. "Die vergangenen zwei Verhandlungsrunden sind insgesamt konstruktiv verlaufen. Deshalb bin ich guter Dinge, dass wir Mitte April zu einer Einigung kommen werden." (Rheinische Post)

LEIHARBEIT - Die Bundesagentur für Arbeit (BA) vermittelt trotz der guten Konjunktur überproportional viele Arbeitslose in die Leiharbeit. Das geht aus der Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine kleine Anfrage der Grünen hervor, die der Rheinischen Post vorliegt. Demnach nahmen 85.000 oder ein Drittel der insgesamt 260.000 Personen, die 2017 von der BA in eine neue Stelle vermittelt wurden, eine Beschäftigung in der Zeitarbeitsbranche auf. 317.000 Personen, die unmittelbar zuvor in der Leiharbeit beschäftigt waren, waren anschließend sofort wieder arbeitslos. 47 Prozent der Zeitarbeitsjobs dauerten im ersten Halbjahr 2017 nur bis unter drei Monate, lediglich 24 Prozent ein Jahr und länger, heißt es in der Regierungsantwort. Die Vermittlungspraxis der BA sei nicht nachhaltig, kritisierte die Grünen-Politikerin Beate Müller-Gemmeke. (Rheinische Post)

SUBVENTIONEN - Der Bundesrechnungshof wirft dem Bundeswirtschaftsministerium vor, mit seinen Förderprogrammen und Finanzhilfen seit Jahren gegen Regierungsvorgaben zu verstoßen. Das geht aus einem noch unveröffentlichten Prüfbericht des Rechnungshofs hervor, der den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt. Das Ministerium habe Laufzeiten für die Finanzhilfen immer wieder verlängert und so den Grundsatz der Befristung umgangen, heißt es in dem 26-seitigen Bericht. Auf diese Weise gewähre das Wirtschaftsressort verschiedene Finanzhilfen seit mehr als 40 Jahren, wofür allein seit 2003 rund 12 Milliarden Euro ausgegeben worden seien. Bis heute würden zudem 25 Förderprogramme finanziert, die zwischen 1990 und 2010 eingeführt worden seien. Der Rechnungshof beziffert die Summe der Finanzhilfen seit dem Jahr 2003 auf 55 Milliarden Euro. (Funke Mediengruppe)

DIGITALSTEUER - EU-Steuerkommissar Pierre Moscovici präsentiert an diesem Mittwoch zwei Richtlinienentwürfe. Sie liegen dem Handelsblatt vor. Der eine soll dafür sorgen, dass Internetfirmen ohne Sitz in der EU steuerlich erfasst werden können. Dafür wird ein neuer Begriff ins Steuerrecht eingeführt: die "signifikante digitale Präsenz" in der EU. Darunter fallen sollen alle Unternehmen, die mindestens 100.000 digitale Nutzer in der EU haben oder mit digitalen Dienstleistungen in der EU mindestens 10 Millionen Euro Jahresumsatz machen. Der zweite Entwurf sieht die Einführung einer digitalen Umsatzsteuer vor. Bezahlt werden soll sie von Unternehmen, die weltweit mindestens 750 Millionen Euro und in der EU mindestens 50 Millionen Euro jährlich umsetzen. Den Steuersatz will die Kommission irgendwo zwischen einem und 5 Prozent ansiedeln. (Handelsblatt S. 9/FAZ S. 16)

ARBEITSLOSE - Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller sorgt mit seiner Idee eines solidarischen Grundeinkommens für Wirbel. Langzeitarbeitslose sollen von den Kommunen für einen Monatslohn von 1.500 Euro angestellt werden und eine gemeinnützige Tätigkeit, etwa als Hausmeister in öffentlichen Einrichtungen, als Babysitter oder in der Flüchtlingshilfe verrichten. Wer das Angebot eines solchen sozialversicherungspflichtigen Jobs ablehnt, soll laut Müller weiterhin Hartz IV bekommen. (Welt S. 13)

