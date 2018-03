Nach erfolgreichen Implementierungen investiert Gemalto zusätzlich in Farblasergravurtechnologie, um den Schutz gegen Betrug zu verstärken und die Verifizierung zu erleichtern

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit, meldete heute die Einführung zweier neuer laserbasierter Personalierungsinnovationen, mit denen die Sicherheit amtlicher Ausweisdokumente weiter erhöht werden soll.

Diese fortschrittlichen Sicherheitsmerkmale sind ab sofort verfügbar als zusätzliche Optionen in der Gemalto Color Laser Shield*-Lösungsreihe für sichere Ausweisdokumente und werden von bedeutenden Anbietern von Personalisierungsausrüstung unterstützt.

Farblasergravur ist die sicherste Art und Weise der Personalisierung von Dokumenten. Sie hat das Vertrauen fortschrittlicher Regierungsbehörden weltweit erworben und gewinnt 2018 weiter an Boden.

Neben Farbportraits von außergewöhnlicher Schärfe, die von vier Farblasern sichergestellt werden, lassen sich die beiden neuen Sicherheitsmerkmale nun auch auf Polycarbonatdokumente aufbringen, wie etwa Personalausweise, Reisepässe, Krankenkassenkarten, Führerscheine, Wahlkarten und Aufenthaltserlaubniskarten.

Die neuen Verbesserungen sind technisch sehr ausgereift, können jedoch von den Regierungsbehörden in der Praxis problemlos umgesetzt werden. Sie sollen Fälschungen vorbeugen, können aber von Beamten leicht auf ihre Echtheit überprüft werden, was den rechtmäßigen Ausweisinhabern das Leben erleichtert.

Gemalto Color Variable Microtext bringt Farbe in den personalisierten Mikrotext, ein Merkmal mit starker Sicherheitsstufe 2 (mit Lupe erkennbar). Es kombiniert Farbe und hohe Auflösung, um scharfe Zeichen einzugravieren, und es ist schwer zu fälschen oder zu kopieren. Nur befugte Behörden haben Zugang zur Color Laser Shield Technologie.

bringt Farbe in den personalisierten Mikrotext, ein Merkmal mit starker Sicherheitsstufe 2 (mit Lupe erkennbar). Es kombiniert Farbe und hohe Auflösung, um scharfe Zeichen einzugravieren, und es ist schwer zu fälschen oder zu kopieren. Nur befugte Behörden haben Zugang zur Color Laser Shield Technologie. Gemalto Color Window - ein durchsichtiges Fenster in der Polycarbonatkarte, das mit einem Portrait in Farblasergravur versehen ist, was das Kopieren unmöglich macht und eine schnelle Überprüfung erlaubt.

Jeglicher Versuch von Fälschern, das Dokument zu verändern, ist sofort erkennbar. Als durchsichtiges Farbelement sticht es sofort ins Auge und ermöglicht die umgehende Inspektion der gesamten Schichtstruktur.

"Diese beiden neuen Merkmale sind Teil unseres fortgesetzten Engagements für ständige Verbesserungen der Sicherheit unserer Produkte. Die 2014 eingeführte Gemalto Color Laser Shield Technologie, auch unter dem Namen Color in PC bekannt, wird in sehr naher Zukunft weitere Innovationen hervorbringen", erklärte Youzec Kurp, Senior Vice President, ID Document Solutions, Government Business Unit, bei Gemalto. "Unsere Investitionen und bewährten Kompetenzen in diesem High-Tech-Bereich versetzen uns in die Lage, als führender Innovator aufzutreten und bei der Ausweis- und Reisepassgestaltung leistungsstarke Sicherheitsmerkmale bereitzustellen, die auf dem Markt einzigartig sind. Sie bieten die besten Tools gegen Betrug und geben kreative Antworten auf die im Wandel befindlichen Anforderungen von Regierungsbehörden und Hochsicherheitsdruckern."

*auch als 'Farbe in Polycarbonat' bekannt.

Über Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) ist das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit mit einem Umsatz von 3 Milliarden Euro im Jahr 2017 und Kunden in über 180 Ländern. In einer zunehmend vernetzten Welt schaffen wir Vertrauen.

Mit unseren Technologien und Services, die sichere Softwarelösungen sowie Biometrie und Encryption umfassen, können Unternehmen und Behörden Identitäten authentifizieren und Daten schützen, um Sicherheit zu gewährleisten und Dienste in persönlichen Geräten, vernetzten Objekten und der Cloud zu ermöglichen.

Gemalto bietet Lösungen am Puls des modernen Lebens, von Zahlungssystemen bis zur Unternehmenssicherheit und dem Internet der Dinge. Wir authentifizieren Personen, Transaktionen und Objekte, verschlüsseln Daten und bieten neue Möglichkeiten für Software. Wir ermöglichen unseren Kunden, sichere digitale Dienste für Milliarden Menschen und Dinge zu liefern.

Unsere 15.000 Mitarbeiter arbeiten in 114 Niederlassungen, 40 Personalisierungs- und Rechenzentren sowie 35 Forschungs- und Softwareentwicklungszentren in 47 Ländern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.gemalto.com oder folgen Sie uns unter @gemalto auf Twitter.

