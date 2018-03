In den drei Monaten bis Ende Februar legte der Überschuss verglichen mit dem Vorjahreswert von 562 Millionen auf 2,07 Milliarden US-Dollar zu, wie der UPS-Rivale am Dienstag nach Börsenschluss an der Wall Street am Firmensitz in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee mitteilte. Die Steuerreform, durch die die US-Steuern für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...