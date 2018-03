Der Dax beendete seinen Handel am Dienstag bei 12.307 und somit 90 Punkte unter dem Schlusskurs 12.217 vom Montag. Das Tief lag bei 12.191, das Hoch wurde bei 12.320 eingebucht. DAX TagesstatistikStundenchart H1 - Flagge Die Chance am Dienstag erneut in die Flagge zu laufen, und somit zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, nutzte Dax nicht. Der Schnittpunkt der unteren Trendlinie und der MOB Marke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...