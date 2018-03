Geberit gilt weltweit als die innovativste Adresse für hochwertige Sanitärtechnik aller Art. Doch die Dynamik des Umsatzwachstums lässt nach. Stückweise, aber nachvollziehbar. Aktuell werden 3 Mrd. Franken Umsatz in diesem Jahr erwartet. Der Gewinn legt gleichfalls zu, aber deutlich bescheidener. Mit 49 % Eigenkapital lebt es sich natürlich blendend. Doch ein KGV um 26 ist offensichtlich ein Grenzwert. Ein Börsenwert von 16 Mrd. Franken ist kaum noch nachzuvollziehen. Das erreichen sonst nur Hightech-Titel inKalifornien. Rund 60 % Kursgewinn in 18 Monaten bedürfen also der Konsolidierung oder Korrektur. Wo könnte der Auffangkurs liegen? Die erste Ebene knapp unter 400 Franken, aber die wohl richtigere bei 360/370 nach einem Spitzenkurs von über 460 Franken.



