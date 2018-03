150.000 Dollar soll Karen McDougal für die Rechte an der Geschichte über die Affäre mit Trump erhalten haben. Nun will sie die Schweigevereinbarung lösen.

Ein Ex-Playmate will über eine angebliche Affäre mit Donald Trump in der Zeit vor seiner Präsidentschaft auspacken. Um einen Schweigevereinbarung in der Sache zu lösen, reichte Karen McDougal am Dienstag (Ortszeit) bei einem Gericht ...

