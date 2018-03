Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Japan bleiben die Börsen wegen des Frühlingsanfangs geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Finanzminister und Zentralbankchefs der G20 haben sich bei ihrem Treffen in Buenos Aires nicht auf eine Verurteilung der drohenden US-Strafzölle einigen können. In ihrer in Buenos Aires veröffentlichten Abschlusserklärung verwiesen sie laut AFP aber darauf, dass "erhöhte wirtschaftliche und geopolitische Spannungen" ein Risiko für den Wirtschaftsaufschwung sein könnten. US-Finanzminister Steven Mnuchin betonte, Washington wolle mit den am Freitag in Kraft tretenden Zöllen auf Stahl und Aluminium keinen Handelskrieg auslösen, "aber wir haben keine Angst davor".

Im Bemühen um eine Ausnahme von den US-Strafzöllen für EU-Staaten setzt EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström ihre Gespräche in Washington fort. Wie aus EU-Kreisen in der US-Hauptstadt verlautete, beriet Malmström mit US-Handelsminister Wilbur Ross über die geplanten Strafzölle auf Stahl und Aluminium. Dabei sei auch über die chinesische Überproduktion der beiden Metalle gesprochen worden, sagte ein Sprecher der EU-Vertretung in Washington. Am Mittwoch werde Malmström den US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer treffen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erklärte, er habe in Washington "gute Gespräche" mit Ross und Lighthizer geführt. "Einigung ist möglich, wenn wir wollen!", erklärte Altmaier.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat nach dem G20-Finanzministertreffen die vorsichtige Hoffnung auf eine positive Wendung im Streit um US-Strafzölle gezeigt. "Aus allen Gesprächen in Buenos Aires kann man mitnehmen, dass die Allermeisten größte Sorge haben, wenn es zu einer Eskalation käme und Handelskriege die Zukunft bestimmen dürften", sagte Scholz.

TAGESTHEMA II

Die Notenbanker der Fed werden abwägen, ob sie die Zinsen in den kommenden Jahren wegen der jüngsten Steuersenkungen und der Erhöhungen der Staatsausgaben aggressiver anheben müssen. Die Fed erwartete im Dezember, dass schrittweise Zinserhöhungen die Wirtschaft in die Lage versetzten, weiter zu expandieren, ohne sich zu überhitzen. Die Währungshüter haben sich drei Zinserhöhungen in diesem Jahr und je zwei in den Jahren 2019 und 2020 vorgenommen. Seitdem hat jedoch der Schub an fiskalischen Anreizen, zusammen mit einem stetigen Wachstum und einer sehr niedrigen Arbeitslosigkeit, die Frage aufgeworfen, wie lange sie diesen Ansatz beibehalten sollten. Als sehr sicher gilt, dass die Fed am Mittwoch ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,50 bis 1,75 Prozent erhöhen wird. Die Fed wird auch aktualisierte Projektionen veröffentlichen, die zeigen werden, ob sich die Märkte in diesem Jahr auf drei oder vier Zinserhöhungen einstellen müssen. Eine wichtigere Frage ist allerdings, ob es unter den Notenbankern eine Neigung zu einem steileren Zinspfad im nächsten und im darauffolgenden Jahr gibt - und ob sie die Zinsen im Laufe der Zeit auf einen höheren Endpunkt anheben könnten, als sie es sich im Dezember vorgestellt hatten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

PFEIFFER VACUUM

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro):

PROG* PROG PROG Gj Gj17 ggVj Zahl Gj16 Auftragseingang k.A. +33% 1 482 Ergebnis nach Steuern 55 +18% 6 47 Ergebnis je Aktie 5,64 +18% 6 4,77 Dividende je Aktie 3,45 -4% 6 3,60 * Am 16. Februar hatte Pfeiffer Vacuum Zahlen zum Umsatz und EBIT veröffentlicht.

Weitere Termine:

07:00 DE/Norma Group SE, ausführliches Jahresergebnis

07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, ausführliches Jahresergebnis

07:00 DE/Washtec AG, ausführliches Jahresergebnis

07:00 DE/Hamborner Reit AG, ausführliches Jahresergebnis

07:00 DE/Grammer AG, ausführliches Jahresergebnis

(13:00 BI-PK)

07:00 CH/Zur Rose Group AG, Jahresergebnis

07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG,

ausführliches Jahresergebnis

07:50 DE/Hellofresh SE, ausführliches Jahresergebnis

10:00 DE/BMW AG, BI-PK

10:30 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, BI-PK

18:00 DE/Freenet AG, ausführliches Jahresergebnis

Im Lauf des Tages:

DE/Fresenius SE & Co KGaA, Geschäftsbericht 2017

DE/OHB SE, Jahresergebnis

DE/Deutsche Telekom AG und Verdi, Dritte Runde der

Tarifverhandlungen (bis 22.3.)

AUSBLICK KONJUNKTUR

-GB 10:30 Arbeitsmarktdaten Februar Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: -7.200 Personen Arbeitslosenquote PROGNOSE: k.A. zuvor: 2,3% -US 13:30 Leistungsbilanz 4Q PROGNOSE: -125,00 Mrd USD zuvor: -100,57 Mrd USD 15:00 Verkauf bestehender Häuser Februar PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -3,2% gg Vm 15:30 Rohöllagerbestände (Woche) 19:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 19:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,50% bis 1,75%

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2020 Auktion 4,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2039 (Volumen offen) 11:00 SE/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 im Volumen von 1,0 Mrd SEK Auktion 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2032 im Volumen von 500 Mio SEK 11:30 DE/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2028 im Volumen von 3,0 Mrd EUR 12:00 CZ/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2021 im Volumen von maximal 4,0 Mrd CZK Auktion 2,40-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2025 im Volumen von maximal 4,0 Mrd CZK Auktion 2,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2029 im Volumen von maximal 4,0 Mrd CZK

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.726,30 0,10 Nikkei-225 Feiertag Schanghai-Composite 3.297,53 0,21 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.307,33 0,74 DAX-Future 12.348,50 0,79 XDAX 12.345,23 0,78 MDAX 25.831,19 0,99 TecDAX 2.677,71 1,01 EuroStoxx50 3.412,08 0,51 Stoxx50 2.991,66 0,47 Dow-Jones 24.727,27 0,47 S&P-500-Index 2.716,94 0,15 Nasdaq-Comp. 7.364,30 0,27 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 157,92% -21

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Zur Eröffnung zeichnen sich festere Kurse an den Börsen ab. Stützend wirken festere Vorgaben aus den USA und weiter anziehende Rohstoffpreise. Der Ausverkauf im Technologiesektor hat sich an der Wall Street nicht mehr fortgesetzt, auch wenn die Facebook-Aktie wegen der missbräuchlichen Nutzung von Nutzerdaten weiter unter Druck stand. Im Handel stellt man sich auf ein zurückhaltendes Geschäft vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Abend ein. Es gilt als ausgemachte Sache, dass die Fed den Leitzins um 25 Basispunkte erhöhen wird. Viel wichtiger ist der zinspolitische Ausblick.

Rückblick: Etwas fester - Nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn haben sich die Börsen erholt. Im Handel war von einer technischen Gegenbewegung die Rede, ein auf 1,2250 Dollar abwertender Euro stützte zusätzlich. Ein schwacher ZEW-Index belastete die Stimmung hingegen nicht. Weiter einen Schatten über die Börsen warf die Gefahr eines Handelskrieges mit den USA. Die Anleger blieben auch vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch vorsichtig. Die Furcht vor einem Preiswettkampf schickte die Swisscom-Aktie auf Talfahrt. Der Schweizer Telekomanbieter Salt hat seinen Einstieg in das Festnetzgeschäft der Eidgenossen angekündigt. Swisscom verloren 4,6 Prozent. Nach dem Rücktritt des Finanzchefs Jakob Stausholm verloren Moeller-Maersk 1,6 Prozent. "Der Kurseinbruch geht nicht nur auf den Rücktritt zurück, sondern auf die ungebrochene Verkaufsbereitschaft", sagte ein Händler.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Lufthansa stiegen um 2,7 Prozent, nachdem Alpha Value die Aktien auf "Add" von "Reduce" hochgestuft hatte. Deutsche Börse gewannen 2,4 Prozent auf 111,05 Euro: HSBC hatte das Kursziel auf 123 erhöht und die Kaufempfehlung bekräftigt. Covestro schafften sogar ein Plus von 3,2 Prozent - hier stützte der jüngste DAX-Aufstieg sowie eine Hochstufung durch die Citigroup. Ein schwacher Ausblick bei Oracle drückte auf die SAP-Aktie - diese gab 0,5 Prozent nach. Positiv wurde der mittelfristige Ausblick von Puma aufgenommen. Die Aktien stiegen um 5,7 Prozent. "Wacker Neuson liefert", sagte ein Händler zu den Geschäftszahlen. Die Aktie gewann 4,1 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

