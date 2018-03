The following instruments on XETRA do have their first trading day 21.03.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 21.03.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA P3P XFRA GB00BP0S1D85 BCA MARKETPLACE PLC LS-01 EQ01 EQU EUR N

CA 1LNB XFRA GB00BWFGQN14 SPIR.-SARC.E.LS-,26923076 EQ01 EQU EUR N

CA 2D7 XFRA GB00BYQ0JC66 BEAZLEY PLC LS -,05 EQ01 EQU EUR N

CA 1IQ XFRA SG2G52000004 FRASERS PROPERTY EQ01 EQU EUR N

CA 4DN XFRA US24823R1059 DENALI THERAP.INC. DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA KA1 XFRA US4835481031 KAMAN CORP.-COM. DL 1 EQ01 EQU EUR N