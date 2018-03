The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.03.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.03.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A1DP28 ERSTE GP BNK 15-18 MTN BD00 BON HUF N

CA XFRA CA23384NAM98 DAIMLER CDA FIN. 2018 BD00 BON CAD N

CA XFRA CH0110819445 DNB BOLIGKRED. 10-18 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A1CR685 DT.PFBR.BANK PF.R.15114 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1R1BC6 DEUT.BOERSE ANL 13/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB0PL6 BAY.LDSBK.IS.S.31494 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0AMJ9 LBBW IS.R.8909 BD00 BON EUR N

CA XFRA USJ46186AY88 MIZUHO BANK 15/18 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA USJ46186AZ53 MIZUHO BK 15/18 FLR REGS BD00 BON USD N

CA XFRA USU34579AB59 FORTIVE 16/21 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA DE000DG4T192 DZ BANK IS.A474 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T2C2 DZ BANK IS.A477 BD01 BON EUR N

CA XFRA US126650BJ87 CVS HEALTH 07/27 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0831353361 HAZINE MU.VARL 12/18 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1767078956 BMW FIN. NV 18/19 FLR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB69Y8 NORDLB 4 PH.BD.09/14 BD02 BON EUR N

CA XFRA US06050TLY63 BK OF AMER.NA 2018 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US90261XHH89 UBS (STAMFORD BR.) 2018 BD02 BON USD N

CA 4BKA XFRA XS0908549685 BANK MUSCAT 13/18 MTN BD02 BON USD N

CA 0PRL XFRA XS0985031375 PROLOGIS INTL FD.II 13/18 BD02 BON EUR N