FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.03.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

FZC XFRA US06846N1046 BILL BARRETT CORP. DL-001

ODDB XFRA JE00B3DCF752 ATRIUM EUROPE.R.E.

H4W XFRA BMG507361001 JARDINE MATH. HLDG DL-,25

GY6 XFRA AU000000LSA2 LACHLAN STAR LTD

1BQ XFRA CA05634Q1054 BACANORA MINERALS LTD.

XFRA CA01438U2020 ALDEVER RES INC.

TY2 XFRA FI0009002471 CITYCON OYJ

2STA XFRA SE0007158928 STARBREEZE AB A SK-,20