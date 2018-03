Viele Aktien kosten an der Börse weniger als sie an Vermögenswerten in den Büchern haben. Die BörsenWoche hat die interessantesten analysiert und sagt, wo ein Kauf lohnt.

Jeder Anleger träumt davon: Einen Euro kaufen, aber nur 90 Cent dafür zahlen. Was wie Zauberei (oder Betrug) klingt, geht an der Börse tatsächlich. Denn einige Unternehmen werden dort mit Abschlag zu ihren Buchwerten gehandelt. Das heißt, an der Börse kosten sie weniger als ihre Anlagen, Patente, Fahrzeuge, Immobilien und Wertpapiere nach einer Zerschlagung einbringen würden. Der Haken: Diese Aktien sind nicht ohne Grund günstig. Der niedrige Preis signalisiert die Furcht, dass das Geschäftsmodell in Zukunft nicht mehr funktioniert oder das Unternehmensvermögen nicht das wert ist, was es ausweislich der Bilanz wert sein sollte.

Hier geht's zum aktuellen Finanzbrief.

Auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...