Nach Verlusten am Vortag hat sich der Euro am heutigen Mittwoch leicht erholt. Am Devisenmarkt rechnet man mit einer Zinserhöhung der USA.

Der Kurs des Euro ist am Mittwoch etwas gestiegen. Die Gemeinschaftswährung konnte sich damit nach deutlichen Verlusten vom Vortag nur leicht erholen. Am Morgen wurde der Euro bei 1,2263 US-Dollar gehandelt und damit etwa höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...