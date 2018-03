Beim Fed-Entscheid am Mittwoch gilt eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte als so gut wie sicher. Bisher halten sich Anleger aber bedeckt.

Vor der Entscheidung zum künftigen Zinskurs der US-Notenbank Fed dürften sich die Anleger am Mittwoch bedeckt halten. Banken und Broker erwarteten für die Handelseröffnung wenig veränderte Kurse. Im vorbörslichen Handel lag der Dax am Mittwoch bei 12.340 Punkten und somit 0,2 Prozent über dem Vortagsergebnis: Am Dienstag war er bei 12.307 Punkten aus dem Handel gegangen.

