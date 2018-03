21.03.2018 Zugemailt von / gefunden bei: SBO (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO ) konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr den Umsatz um 77,2 % steigern, den Auftragseingang mit 102,1 % mehr als verdoppeln und das operative Ergebnis wieder klar in den positiven Bereich drehen. Die EBITDA-Marge lag in der zweiten Jahreshälfte bereits über dem langjährigen Durchschnitt. SBO Vorstandsvorsitzender Gerald Grohmann: "Durch die konsequente Umsetzung unserer Strategie haben wir im Jahr 2017 voll vom Aufschwung in Nordamerika profitiert...

