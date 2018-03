Zürich - Die Finanzinfrastruktur-Betreiberin SIX hat im vergangenen Jahr zwar mehr Umsatz erzielt, aber weniger verdient. Der Betriebsertrag kletterte um 5,8% auf 1,94 Mrd CHF. Dazu hätten vor allem die Erlöse im Börsenhandel und im Wertpapierdepotgeschäft sowie steigende Umsätze im Zahlungsverkehr beigetragen, teilte die SIX am Mittwoch in einem Communiqué mit. Dagegen schrumpften die Umsätze im Geschäft mit Finanzdaten.

Der Betriebsgewinn (EBIT) der Gruppe fiel um 8,1% auf 273,2 Mio CHF. Unter dem Strich erwirtschaftete die SIX einen Reingewinn von 207,2 Mio CHF, was 6,2% weniger sind als im Vorjahr. Grund dafür sei der Verkauf einer Liegenschaft, der im Vorjahr das Ergebnis um 26 Mio CHF nach oben getrieben hatte.

Ohne den Verkauf wäre der Betriebsgewinn um 0,8% höher ausgefallen. Der Reingewinn wäre gar um 6,2% gestiegen, teilte die Börsenbetreiberin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...