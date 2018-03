flatex Morning-news Gold

Der Preis für eine Feinunze Gold fiel einen Tag vor dem FOMC-Zinsentscheid wieder zurück. Trotz eines am Horizont immer stärker aufziehenden Handelskonfliktes kann das wichtigste Edelmetall bis dato nicht an Wert zulegen. Neben der anstehenden Zinsanhebung stand am Dienstag besonders der stärker werdende US-Dollar anziehenden Gold-Notierungen entgegen.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Verlaufstief vom 01. März bei 1.302,87 US-Dollar bis zum jüngsten Zwischenhoch vom 07. März bei 1.340,65 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite ermittelbar. Die Widerstände fänden sich bei den Marken von 1.317/1.322/1.326/1.332 und 1.341 US-Dollar, während die Unterstützungen bei 1.303/1.294/1.289 und 1.280 US-Dollar in Betracht kämen.

