Die Norma Group (ISIN: DE000A1H8BV3) will ihren Aktionären eine Dividende von 1,05 Euro je Aktie ausschütten. Dies entspricht einer Steigerung um 10,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr (0,95 Euro). Beim derzeitigen Aktienkurs von 61,23 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,71 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 17. Mai 2018 in Frankfurt statt. Die Ausschüttungsquote beträgt 31,9 Prozent. Seit der ersten Dividendenzahlung ...

