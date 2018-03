Die technischen Vorgaben im DAX bleiben am Mittwoch auf Stundenbasis unverändert. Sah es am Dienstagmorgen noch kurzzeitig danach aus, als käme es nach den Abschlägen zum Wochenstart zu einer Attacke auf den Bereich ums Vorwochentief, konnten die Bullen die 12.200er Marke doch verteidigen. Vor der FED am Mittwochabend muss natürlich abgewartet werden, ob ...

Den vollständigen Artikel lesen ...