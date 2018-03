Deutsche Staatsanleihen sind am Mittwoch vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen in den USA nahezu unverändert in den Handel gestartet. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,04 Prozent auf 157,98 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 0,58 Prozent. An anderen Rentenmärkten Europas fiel der Handelsbeginn ebenfalls ruhig aus.

In der Eurozone stehen im Tagesverlauf keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm. Die Blicke richten sich auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, die am Abend auf der Agenda steht.

Da eine weitere Zinserhöhung an den Finanzmärkten bereits eingepreist ist, wird für den weiteren Kursverlauf entscheidend sein, wie die US-Notenbanker die weiteren Zinsschritte in diesem Jahr erwarten. Bisher haben sie insgesamt drei Zinserhöhungen in diesem Jahr in Aussicht gestellt. Am Markt gibt es die Erwartung, dass die Währungshüter bei ihrer Einschätzung am Abend vier Zinsschritte avisieren könnten./jkr/jha/

