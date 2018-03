DJ Fura Gems Inc.: Erste Großprobenprogramm fördert bis zu 1.725 Karat Smaragde - Aktie vor Neubewertung!

DGAP-Media / 2018-03-21 / 08:15 *Erste Großprobenprogramm fördert bis zu 1.725 Karat Smaragde - Aktie vor Neubewertung!* Heute erreichten uns sensationelle Neuigkeiten (LINK) [1] des angehenden Produzenten Fura Gems (WKN A2DP3J) [2]. Das Unternehmen vermeldete soeben den Beginn des Großprobenprogramms in der Smaragdmine Coscuez, welche im Januar erworben wurde. Hierbei wurden in den vergangenen Wochen bei anfänglichen Großprobenentnahmen bereits Smaragde mit einem Gewicht von insgesamt 1.725 Karat abgebaut. Hiervon waren 825 Karat äußerst hochwertige Smaragde gefunden worden. *Wenn man bedenkt, dass es sich nur um eine Art Vorprogramm zum späteren großangelegten 30.000 Tonnen Großprobenprogramm gehandelt hat, unterstreicht dies eindrucksvoll das gigantische Potenzial dieser Liegenschaft!* *Aufgrund dieser sensationell ertragreichen Ausbeute innerhalb weniger Tage hat sich das Management dazu entschlossen, unverzüglich die Arbeiten an einer Pilotwaschanlage in Auftrag zu geben*. *Die Anlage wird eine Nennkapazität von 30 Tonnen pro Stunde (100.000 Tonnen pro Jahr) besitzen. Die Inbetriebnahme der Anlage ist am oder vor dem 30. Juni 2018 geplant.* *Millionenumsätze in 2018 erwartet oder schon eine Übernahme? * *Nach diesen sensationellen ersten Smaragdfunden sind wir der Ansicht, dass bereits im Laufe des Jahres ein stattlicher Millionenumsatz generiert werden kann. *DennFura Gems (WKN A2DP3J) [2] hat nicht nur in Kolumbien eine potenzielle Cashcow sondern mit der Rubinen Mine in Mosambik eine weitere Cashcow, welche ebenfalls im Jahr 2018 bereits Millionenumsätze erwarten lässt. Auch hier wurde eine Sollte das Unternehmen damit erfolgreich sein, wäre das nicht nur für die eigene Entwicklung gut - Fura rechnet der Unternehmenspräsentation zufolge schon 2019 mit Umsätzen in Höhe von 50,4 und einem EBITDA von 25,2 Mio. Dollar (!) -, es könnte auch das Interesse größerer Unternehmen wecken. Ein möglicher Kandidat, auch wenn das zu diesem Zeitpunkt reine Spekulation ist, könnte zum Beispiel die chinesische Fosun Gold sein, die ebenfalls versucht hat, Gemfields zu übernehmen, im Bieterkampf mit Pallinghurst aber unterlag. Auf jeden Fall können sich Erfolgsnachrichten schnell im Kurs von Fura Gems widerspiegeln. Denn rund 60% der 61,6 Mio. ausstehenden Aktien liegen in den Händen des Managements und der Forbes & Manhattan Group, die zu den gewichtigsten und erfolgreichsten Großinvvestoren Kanadas gehört! Das ist eine sehr hohe Quote für einen Junior wie Fura. *Dev Shetty, President und CEO von Fura, sagte:* "Fura hat einen wichtigen Meilenstein erreicht, indem wir innerhalb von 8 Wochen nach Abschluss der Transaktion mit der Großprobenentnahme auf Coscuez begannen. *Die Produktion von Smaragden mit einem Gewicht von insgesamt 1.725 Karat einschließlich 825 Karat hochwertiger Smaragde während der frühen Phase des Programms bestätigt weiter die Qualität der Smaragdmine Coscuez.* Wir werden das geologische Wissen über unser Lizenzgebiet weiter ausbauen und uns bemühen, die Smaragdmine Coscuez zu modernisieren. Fura wurde jetzt zum ersten börsennotierten Unternehmen weltweit, das mit einer Großprobenentnahme in Kolumbien begann, der größte Anbieter von Smaragden in der Welt." *Die wichtigsten Punkte des heutigen Projektupdates* - Fura erwarb am 22. Januar 2018 eine 76%-Beteiligung an der Coscuez-Lizenz, die ein 46 Hektar großes Gebiet abdeckt. Die Smaragdmine Coscuez ist seit über 400 Jahren die Quelle einiger der schönsten Smaragde der Welt gewesen, wurde aber bis dato nur in kleinem Maßstab betrieben; - *Das Großprobenprogramm hat begonnen und insgesamt 30.000 Tonnen Erz werden im Laufe der ersten Phase des Programms bis zum oder vor dem 31. Dezember 2018 gesammelt. Dafür werden die bestehenden Stollen verwendet;* *- *Der Hauptzweck des Großprobenprogramms ist das Sammeln der repräsentativsten Proben aus dem Erzkörper auf verschiedenen Abbauniveaus in allen zugänglichen Stollen und Abbaustätten innerhalb der Lizenz; - Die im Rahmen des Programms gesammelten Daten werden dann modelliert, um den Gehalt des Erzkörpers zu verstehen und dementsprechend würde ein Abbauplan entworfen werden; - *Während der anfänglichen Phase der Großprobenentnahme wurden Smaragde mit einem Gewicht von insgesamt 1.725 Karat abgebaut. Davon waren 825 Karat hochwertige Smaragde;* *- *Im Februar 2018 ruhte der Betrieb in der Mine Coscuez und sie wurde gewartet und instandgehalten (Care and Maintenance), um zur Schaffung eines sicheren Arbeitsmilieus für den Beginn des Großprobenprogramms die Sicherheitsstandards anzuheben; - *Detaillierte geologische und topografische Erkundungsprogramme wurden initiiert. Bis dato wurden 24 historische abbauwürdige Stollen über eine Strecke von 17.000m (23.000m Gesamtlänge) erkundet und kartiert;* *- Das Management hat mit dem Entwurf einer Pilotwaschanlage zur Unterstützung der Großprobenentnahme begonnen. Die Anlage wird eine Nennkapazität von 30 Tonnen pro Stunde besitzen; und* *- Die Anlage wird am oder vor dem 30. 