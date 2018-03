21.03.2018 Zugemailt von / gefunden bei: RHI Magnesita (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) 2017 war in vielerlei Hinsicht ein Jahr der Veränderung für RHI Magnesita: Die Notierung im Premium Segment der London Stock Exchange am 27. Oktober markierte den erfolgreichen Zusammenschluss von RHI und Magnesita sowie RHI Magnesitas Aufstieg an die Spitze der Feuerfestindustrie. CEO Stefan Borgas zum ersten gemeinsamen Jahresergebnis."Neben den umfangreichen Anstrengungen, die den grenzüberschreitende Merger ermöglicht haben, verzeichnete RHI Magnesita im abgelaufenen...

Den vollständigen Artikel lesen ...