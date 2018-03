Der Glasverpackungs-Spezialist meldete für das zurückliegende Geschäftsjahr einen Umsatzzuwachs und einen deutlich überproportional starken Gewinnanstieg. Insgesamt erreichte das Unternehmen ein Plus von 5 % auf Umsatzebene auf 631,5 Mio. Franken. Der Ebit-Ertrag erhöhte sich sogar um 30 % auf über 64 Mio. Franken. Darausresultierte ein Nettogewinn von 57 Mio. Franken, ein Plus von ebenfalls gut einem Drittel zum Vorjahr. Profitieren konnte Vetropack von gestiegenen Zahlen bei verkauften Glasverpackungen. Hier wurde erstmals die Marke von 5 Mrd. Stück überwunden. Gleichzeitig erreichte Vetropack in seinenausländischen Werken, insbesondere beim Sorgenkind Ukraine, bessere Ergebnisse. Das kam an der Börse an, die nach den Zahlen die Aktie nach oben hob. Allerdings ist damit der vorherrschende Abwärtstrend noch nicht aufgehoben. Insofern würden wir zwar eine Trendwende ins Auge fassen, aber nur über einen Stop-Buy agieren, den wir bei 1.860 Franken ansetzen würden.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Zürcher Trend Nr. 12 vom 21.3.2018.



