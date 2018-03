Nachdem am gestrigen Dienstag die Sorge vor neuen Sanktionen gegen den Iran die Ölpreise steigen ließ, haben sich die Preise am Mittwoch nur wenig bewegt.

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch vor neuen Daten zu den US-Ölreserven nur wenig bewegt. Am Morgen ging es mit den Notierungen leicht nach oben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete zuletzt 67,51 US-Dollar. Das waren neun Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ...

