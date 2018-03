Für den Börsengang der Vermögensverwaltung DWS Group (WKN:DWS100) hat die Deutsche Bank (WKN:514000) bisher kaum Applaus bekommen. Vielmehr wird von allen Seiten daran herumkritisiert. Dabei spricht so einiges für die Aktie.

Die Kritikpunkte

Keine spannende Story, zu hohe Kosten und Vorstandsgehälter, schwache Marktposition und kaum Wachstum. Das sind nur einige der negativen Aspekte, welche kritische Beobachter in den letzten Tagen über die DWS herausgearbeitet haben. Vielen interessierten Anlegern wird die neue Aktie so madig gemacht.



Auch die geringe Anzahl abgegebener Aktien macht manch einem Sorgen. Die daraus folgende reduzierte Liquidität würde für viele Marktteilnehmer abschreckend wirken, mit entsprechenden Folgen auf den Kurs ....

Den vollständigen Artikel lesen ...