Hersteller von Automatisierungssystemen stehen vor der Herausforderung, jahrzehntealte Anlagentechnik an aktuelle Konzepte für Industrie 4.0 und das IIoT anzupassen. Rückblickend ist zu erkennen, dass beim Bau der Industrieanlage Konzepte wie Industrie 4.0 noch nicht existierten und viele der bekannten aktuellen Netzwerkprotokolle nicht vorhanden waren. Entwickler suchen daher nach Möglichkeiten, Systeme aktuell zu halten, indem Steuerungen sich während ihrer Lebensdauer mehr neu programmieren lassen.

Integration senkt Kosten

Zunehmend komplexere Systeme führen auch dazu, dass Entwickler sehr genau überlegen, welche Art von Prozessor sie in ihr Design integrieren. FPGAs zeichnen sich aufgrund ihrer flexiblen Eigenschaften als sehr gut geeigneter Datenverarbeitungsbaustein beziehungsweise Prozessor aus. Mit ihnen lassen sich I/O-Funktionen erweitern, Aufgaben von anderen Bausteinen wie Mikrocontrollern (MCUs) oder digitalen Signalprozessoren (DSPs) auslagern. Vor allem sind sie aber in der Lage, eine Vielzahl von Funktionen in einem SoC-FPGA zu kombinieren - zu einem Bruchteil der Kosten im Vergleich zu Lösungen mit diskreten Bausteinen. Die Integration aller Prozessor-, Signalverarbeitungs- und I/O-Funktionen in eine einzige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...