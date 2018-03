"Ist das jetzt ein neuer Anlauf?" Diese Frage stellten die technischen Analysten der Commerzbank kürzlich bei ihrer technischen Marktanalyse der Edelmetalle. Vorab die Ernüchterung für jeden zur Euphorie neigenden Gold-Fan. "Die Edelmetalle bewegen sich in engen Grenzen und sind aktuell nicht in der Lage einen Ausbruch nach oben oder unten zu generieren", schreiben die Coba-Experten. Doch ganz so ohne Spannung ist der Goldmarkt auch wieder nicht. ...

