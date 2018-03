Zürich - Die Immobiliengesellschaft Investis hat im vergangenen Geschäftsjahr 2017 den Betriebsertrag gesteigert und unter dem Strich mehr verdient. Sowohl organisches Wachstum als auch Akquisitionen in den beiden Segmenten sowie Kostenoptimierungen haben zum Wachstum beigetragen. Die Aktionäre sollen eine unveränderte Dividende erhalten. Für den Rest des Jahres zeigt sich die Gesellschaft zuversichtlich. Die mittelfristigen Ziele wurden bestätigt.

Der Umsatz legte um 17% auf 190 Mio CHF zu, wie das auf Wohnimmobilien in der Genferseeregion spezialisierte Unternehmen am Mittwoch mitteilt. Dabei steuerte das Segment Properties Mieteinnahmen von 47,5 Mio bei, was einer Steigerung von 13% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Segment Real Estate Services steigerte den Umsatz um 8,8% auf 148 Mio.

Starker EBITDA-Anstieg

Die vollständige Integration der im Januar 2017 akquirierten Hauswartprofis trug 18 Mio zum Umsatz bei. Die Einstellung der Aktivitäten als Generalunternehmung im Bereich Construction Management hatte dagegen einen Umsatzrückgang von 15 Mio zur Folge.

Das Betriebsergebnis auf Stufe EBITDA (Neubewertungen und Veräusserungsgewinne), der sich aus der Marktwertschätzung der Liegenschaften ergibt, verbesserte ...

