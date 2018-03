Zürich - Das Übernahmeangebot von Tamedia für die Goldbach Group hat eine entscheidende Hürde übersprungen. Bis zum Ende der Angebotsfrist wurden Tamedia insgesamt 89.48 Prozent der Aktien angedient. Das Angebot kommt damit voraussichtlich zustande. Die Nachfrist für Aktionäre, die ihre Aktien noch nicht angedient haben, beginnt am 27. März und dauert bis 11. April 2018 um 16:00 Uhr, wie das Zürcher Medienhaus am Mittwoch mitteilte.

Am 22. Dezember 2017 hatte die Mediengruppe Tamedia ein öffentliches Kaufangebot für sämtliche Aktien der Goldbach Group AG (ISIN CH0004870942) vorangemeldet. Am 2. Februar 2018 publizierte die Tamedia AG den detaillierten Angebotsprospekt für die Übernahme der Goldbach Group AG zu CHF 35.50 pro Namenaktie. Bis zum Ablauf der Angebotsfrist am 20. März 2018 um 16.00 Uhr wurden 5'631'725 Aktien der Goldbach ...

