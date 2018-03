Eine hohe Sonderlast wegen der US-Steuerreform hat den IT-Konzern Oracle im vergangenen Geschäftsquartal tief in die roten Zahlen gerissen. In den drei Monaten bis Ende Februar fiel unter dem Strich ein Minus von 4,0 Milliarden US-Dollar an. Im Vorjahreszeitraum hatte der SAP -Rivale noch einen Gewinn in Höhe von 2,2 Milliarden US-Dollar ausgewiesen. Oracle musste zum Jahresende wegen der neuen US-Steuergesetze eine einmalige Abschreibung in Höhe von 6,9 Milliarden Dollar vornehmen. Das um Sondereffekte bereinigte . ...

Den vollständigen Artikel lesen ...