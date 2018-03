Vom Jackett bis zu den Schuhen: Regeln für den Dresscode gibt es genug. Aber für das perfekte Outfit braucht es noch ein weiteres Element.

Heruntergelaufene Schuhsohlen machen mich nervös. Hosentaschen, die sich vom Schlüsselbund ausbeulen und schlechtsitzende Anzüge ebenso. Ich gehe streng ins Gericht mit Männern in Kurzarmhemden und Frauen mit Halstüchern und Perlenketten.

Es gibt Regeln, wann man wie viele Knöpfe am Jackett schließt oder öffnet. Ein Parka ist kein Mantel, ein Rucksack ist keine Aktentasche. Und so weiter und so fort. Guter Stil folgt Regeln. Wenn wir diese befolgen, wird die Welt nicht besser - aber doch ein bisschen ästhetisch ansprechender.

Aber noch wichtiger: Bei dem einen Klienten muss man ordentlich was dazu geben, beim nächsten vielleicht tüchtig was wegnehmen. Sinnbildlich gesprochen. Das braucht Gespür, ein gutes Auge und einen Blick für Details.

Kürzlich hat mich ein führender Konzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...